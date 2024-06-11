AKP kulisleri çalkalanıyor: Süleyman Soylu salonu terk etti!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:48

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:48

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP içerisindeki kulis bilgilerini aktardı. Buna göre, AKP milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yaptığı sırada salonu terk etti.

Babacan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın talimatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşen Yerlikaya kendisiyle ilgili tereddütleri gidermiş ve çizilen sınırları kabul etmiş görünüyor. Yerlikaya’nın Bahçeli’yle yaptığı görüşmeyi merak edenlere, “Görüşmenin çok iyi geçtiğini” anlattığı, operasyonları kastederek “Meydanı birkaç Ankara çakalına bırakacak değiliz” dediği aktarılıyor.

Yerlikaya, bir yandan da imaj düzeltme faaliyetleri yapıyor. Yaklaşık iki haftadır, AKP milletvekillerini gruplar halinde bakanlığa davet ederek bakanlığının faaliyetlerini anlatıyor. Sorularına cevap veriyor. Ancak bakanın her sabah bir operasyonla ilgili tweet atması parti içinde “Güne yine İçişleri bakanının tweetiyle başladık” diye espri konusu olmaya devam ediyor.

“SOYLU’NUN TADI KAÇIK”

Yerlikaya, bir yandan da imaj düzeltme faaliyetleri yapıyor. Yerlikaya, Kızılcahamam kampında sunum yapmaya başladığında Süleyman Soylu’nun salondan çıktığı ve sunum bittikten sonra tekrar girdiğini aktaralım. Ayrıca Soylu’nun 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Yassıada’da yapılan programa davet edilmemesine içerlediği anlatılıyor. Soylu, hem Demokrat Parti’nin eski genel başkanı, hem de eski İçişleri Bakanı olarak davet edilmemesini eleştirmiş. Bu programın Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapıldığını da aktaralım. Tüm bunlardan görüldüğü gibi AKP’de bir bütünlük yok."