Süleyman Soylu’dan 'üstü kapalı' Thodex açıklaması: 'Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar' diye çıkıştı!

Milyon dolarları yurt dışına çıkararak binlerce kişinin mağdur edildiği Thodex vurgununun ortaya çıkmasının ardından Faruk Fatih Özer’in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları tartışma konusu olmuştu.

Faruk Fatih Özer, önceki gün cezaevindeki hücresinde ölü olarak bulunmuştu.

Fotoğrafların yeniden gündem olması üzerine Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"BİR FOTOĞRAFLA İFTİRA ATILIYOR"

Kendisine iftira atıldığını yazan Soylu, “Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar” diye bahsettiği kişilerle “hukuk önünde hesaplaşacağını” söyledi.

Soylu’nun “Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar” ifadeleri, cezaevinde ölü bulunan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’i akıllara getirdi.

Soylu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca 'bizim haberimiz yoktu' diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar.

Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar…

Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları…

Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım."