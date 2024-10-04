Süleyman Soylu elini öpmek istedi, Bahçeli izin vermedi

TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu arasında dikkat çeken anlar yaşandı. Soylu, arabasına binen Bahçeli'nin elini öpmeye çalıştı.

Süleyman Soylu elini öpmek istedi, Bahçeli izin vermedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:59

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı. Bahçeli, "Estağfurullah" diyerek, Soylu'nun elini öpmesine izin vermedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı açılışının ardından Meclis'ten ayrılmak için arabasına bindiği sırada, yanına AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu geldi. B Yüzü'nün haberine göre Soylu, "Efendim Allah sağlık versin" diye seslenerek, Bahçeli'nin elini öpmek için harekete geçti. Ancak Bahçeli, "Estağfurullah" diyerek, Soylu’yu engelledi.İkili arasında sıcak bir vedalaşma oldu


Etiketler: #Süleyman Soylu #Devlet Bahçeli

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