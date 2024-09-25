BDDK müdürünün düğününde bankalardan takı yağdı: Süleyman Soylu ve MHP'den gövde gösterisi!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 08:58

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:16

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğünü, davetliler ve yapılan takılarla büyük yankı uyandırdı.

BirGün gazetesinde Timur Soykan'ın gündeme getirdiği düğünde, BDDK'nın denetimi altında bulunan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri düğünde takı sırasına girerken, çelenkler salonu doldurdu.

‘Bankaların patronu’nun düğününde takılar havada uçuştu, MHP gövde gösterisi yaptı.

FİNANS DÜNYASINI SARSAN SKANDAL DÜĞÜN

Mustafa Aydın ve Nilüfer Özmen’in İstanbul Şişli’deki Radisson Blu Hotel’de gerçekleşen düğününe BDDK'nın denetlediği bankalar ve finans kuruluşları davet edildi.

Düğüne katılmak zorunda hisseden şirketler, takı konusunda kararsız kalırken, bazı bankalar 150 bin TL ile 350 bin TL arasında bütçeler belirledi. Düğüne katılanların arasında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP’li vekiller de vardı.

“BU ÖZEL GÜNÜMÜZDE SİZLERİ DE ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ”

Timur Soykan'ın skandal düğünü anlattığı yazısı şu şekilde:

"Finans kuruluşlarının yöneticileri, devlet adına kendilerini denetleyen kişinin düğününe davet edilmenin şaşkınlığını yaşarken, birçok yönetici 'takı sırası' konusunda rakipleriyle yarıştı. Otele girdiğimde, salonun girişinde neredeyse tüm bankalar ve finans kuruluşlarının çelenkleriyle karşılaştım. Görevliler, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun gönderdiği çelengi yerleştirmek için çaba harcıyordu. MHP’li yöneticilerden gelen çok sayıda çelenk dikkat çekiyordu ve BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın MHP’li olduğu anlaşılıyordu."

DÜĞÜNE KATILMAYAN KALMADI

"Düğün saat 18.00’de başlamıştı ancak saat 19.00 civarında salon dolmaya başladı. Finans dünyasının tanınmış isimleri tam kadro salondaydı. Bosphorus Balo Salonu’nda masalarda oturulacak yer yoktu; davetliler ayakta beklerken, keman ve flüt dinletisi devam ediyordu. Saat 19.30’da büyük kapılar açıldı ve konuklar içeri davet edildi. Yalnızca takı merasimi için hazırlanmış olan salon, BDDK’nin denetiminde olan finans dünyası yöneticileriyle dolup taştı."

NİKÂH MASASINDA GÜÇ GÖSTERİSİ

"Nikâh şahitleri arasında TBMM Başkanvekili Celal Adan, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu gibi isimler vardı. Nikâhı kıyan MHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut oldu. Sahneye çıkan gelin ve damat, alkışlar eşliğinde nikâh masasına yürüdü. 'Şahitler MHP ve Soylu' cümlesi sahnede damadın arkasındaki siyasi desteği açıkça gözler önüne serdi."

“DEVLET GÜCÜYLE HASILAT”

"Takı merasimi saatler sürdü. Banka genel müdürleri ve finans şirketlerinin yöneticileri, gelin ve damadı tebrik edip kutulara takılarını bıraktılar. Rivayete göre; düğünü perde arkasında bir banka organize etmişti. Bazı bankaların yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı taktığı konuşuluyordu. Salonu terk eden davetliler, otelden ayrılmadan önce düğün fotoğrafçısına poz verdi."

“DAMAT BDDK BAŞKAN YARDIMCISI OLMASA KIMSE BU DÜĞÜNE GITMEZDI”

"Düğün sonrası, bir dönemin müfettişiyle yaptığım telefon görüşmesinde, 'Devletin, halkın hakkını korumak için özveriyle işini yapmış müfettişler bu düğünü görseler ne hissederlerdi?' diye sordum. 'Eskiden denetlediğimiz yerlerde çay içip içmeyeceğimizi tartışırdık, şimdi ise denetledikleri kurumlardan hasılat topluyorlar' dedi. 'Damat BDDK Başkan Yardımcısı olmasa finans sektöründen kaç kişi bu düğüne gidip takı takardı?' sorusunun yanıtı ortadaydı: 'Hiçbiri…'"