Süleyman Soylu, Erdoğan'ın taziyesini kabul ettiği Washington'ı işaret etti: Saldırıları ABD'ye bağladı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Görüşme sert tartışmalara sahne oldu.

Sunumunda Cumhur İttifakı vurgusu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Özellikle yeni havalimanı ve üçüncü köprüyü de kapsayan tarihin en büyük yatırım paketini açıkladıktan sonra karşılaştığı Gezi ve FETÖ ihanet süreçleriyle, 6-8 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye bölgesindeki istikrarsızlık çemberinin içine çekilmeye çalışıldı. Ancak vizyoner liderlik, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gücü, sayın Devlet Bahçeli’nin devlet hassasiyetinden güç alan Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşuyla Türkiye, bu sürece direnebildi” dedi.

“Terör, son altı yıldır ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına itilmiştir. Son üç yılda toplam 25, bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir” diye konuşan Soylu, “Türkiye Cumhuriyeti devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyini bilmektedir” ifadelerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amerika’nın taziyesini kabul etmesine karşın, Mersin ve İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırılarını ABD ile ilişkilendiren Soylu, “Saldırılar özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye’yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. Başta ABD, küresel efendiler tarafından verilen mesaj Türkiye Yüzyılı vizyonunun engellenmesine yöneliktir. İstiklal saldırısı PKK’nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir” diye konuştu.

HDP’yi terörle suçlayan Soylu, “2016-22 arasında teslim olan 1248 örgüt mensubundan 393’ü PKK’ye HDP aracılığıyla katıldığını söyledi. İstiklal saldırısının ilk gününde HDP ve Demirtaş sureti haktan basın açıklamaları yaptılar. Demek örgüt artık bunlara haber vermiyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine uyuşturucu üzerinden yönelttiği eleştirilere yanıt veren Soylu, “Okul önlerinde torbacı falan kalmamıştır. Devlete uyuşturucu suçuna ortaklık iftirasının her bir kuruşunu bu aziz millete, siyasete ispat etmeyen namerttir ve müfteridir ve bu iftiranın hesabı verilecektir. Herkes eteğindeki taşları döksün, hesaplaşalım. Uyuşturucuyla ilgili bu değerlendirmeler, bu iftiralar yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi altındadır” ifadelerini kullandı.

İktidarın göç politikasını da savunan Soylu, “Tarih, Türkiye’nin göç yönetimini insanlığın başarı hikâyesi olarak yazacaktır. Son dört yıldır Suriyeli sayısı doğan çocuklara rağmen artmıyor” dedi. Soylu yabancı seçmen iddialarına ilişkin de “geçerli kanunla kapsamından hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanabilmesinin mümkün olmadığını” belirtirken “Bu iftira, dezenformasyonlar istihbarat örgütlerinin Türkiye’ye operasyonudur” yorumunu yaptı.

‘PİS PİS SIRITIYORSUN’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu’nun ABD iddialarına karşı Erdoğan’ın eski açıklamalarını anımsatarak “Büyük Ortadoğu Projesi Eş başkanıyım diyen, müslüman dünyası paramparça edilirken Amerikan askerlerinin Noel’ini kutlayan, PKK elini kolunu sallayarak Habur sınır kapısından girerken ‘Onlara dokunmayın’ emrini veren sizlersiniz” dedi.

Soylu’nun Türkiye’de adli olaylara karışan isimlerle çektirdiği fotoğrafları tek tek sıralayan Özkoç, “2 milyar dolarla yurtdışına kaçan kripto tosuncuk, uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut, Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun’un babası, lüks araçta uyuşturucu kullanan pudracı Kürşat Ayvatoğlu, Brezilya’da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şeyhmus Özkan’la Soylu’nun fotoğrafları var” dedi.

Soylu’nun “Terörü bitirdik” sözüne ise Özkoç, “Yahu hiç sıkılmadan bu sene de daha yeni bomba patlamışken aynı sözleri yine burada söyledi. Oysa yılbaşından bu yana 88 askerimiz, 17 polisimiz 105 evladımızı teröre şehit verdik. ‘Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ dedin. ‘Kuş uçurtmuyoruz’ dedin. Öyleyse nasıl oluyor da bir kadın terörist güvenlik unsurları ve istihbaratın en güçlü olduğu Afrin’den elini kolunu sallayarak Türkiye’nin sınırlarını geçti? 1200 kilometre yol alıp da geldi İstanbul’a” yanıtını verdi.

Özkoç, “Niye gülüyorsun, yaptıkların hoşuna mı gidiyor, niye pis pis sırıtıyorsun.. Bir dakika oturmaman gerekir. Ama sen gülmeye devam edeceksin. Er ya da geç, Süleyman Soylu, yaptıklarının hesabını vereceksin” diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da İstiklal saldırısını Gezi olaylarıyla ilişkilendirdi.

KONUM BİLMECESİ

Soylu’nun İstiklal saldırısıyla ilgili daha önce “Hem Mersin saldırısının hem bu saldırının birinin Münbiç’ten, birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır” demesine karşın bütçe görüşmelerinde “Mersin saldırısı da İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç’ten oldu” demesi tartışma yarattı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, eylem talimatı Münbiç’ten, saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın, olayın faili PKK/PYD’dir” ifadelerini kullandı.