CHP'li Başarır, Soylu'ya ateş püskürdü: 'Sen ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'

18 Kasım 2022 Cuma, 17:24

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmekte olan İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu sert bir dille eleştirdi.

CHP’li Başarır, “Sayın bakanın uyuşturucu baronlarıyla, dolandırıcılarla herkesle resmi var. En son bal ve arı dolandırıcılığı çıktı ve onla da resmin var senin. Sen busun. Sen ahlakını yitirmişsin, sen onurunu yitirmişsin. Yüzün keçe olmuş senin. Sen terbiyesiz bir adamsın. Sen bakana yakışır mı hareket ediyorsun? Sen hangi yüzle bana laf atıyorsun? Bunlar yalan mı? Senin yüzün keçe gibi olmuş ve sen utanma duygunu yitirmişsin. Yazıklar olsun!” dedi.

"YAPTIĞINIZ İKİ AÇIKLAMA ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"

Bakanın güvenlikten bahsettiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Hepimiz bu ülkenin güvenliğini, hiçbir vatandaşımızın tırnağına bile zarar gelmemesini istiyoruz ve bu da en büyük dileğimiz. Mersin’de, Taksim’de alçak bir saldırı oldu. Terörü bir kez daha lanetliyorum, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Tüm yurttaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Sayın bakan Münbiç’ten bahsediyor. Mersin’deki olayda 2 tane terörist paramotora biniyor, oradan Türkiye’ye geliyor. Hatay, Adana, Yumurtalık ve en son Tarsus’a iniyor. Tarsus ile Mezitli arasında 5 çevirme var. Bu teröristler bir şekilde Mersin Polis Evi’ne geliyor ve hain bir saldırı gerçekleştiriyor. Maalesef 2 polisimiz şehit oluyor. O dakika yaptığınız açıklamayla 2 gün sonra yaptığınız açıklama arasında dağlar kadar fark var. Bu ülke sizin sözlerinize, sizin açıklamalarınıza güvenmeyecekse kime güvenecek? Siz bu ülkenin içişleri bakanısınız. Önce bir isim veriyorsunuz, bir partiyi suçlamak istiyorsunuz. Evet, o isme de lanet olsun. O isim dağdan çıkıyor ve bakıyoruz ki çözüm sürecinde serbest kalmış. Daha sonra başka bir isim veriyorsunuz. O sırada gazeteciler, insanlar bir partiye, milletvekiline saldırıyor. Orada bir saldırı olsa suçsuz günahsız bir siyasetçi, ilçe başkanı öldürülse ne olacak?” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MAFYALAR TÜRKİYE’DE ÇIKIYOR"

Süleyman Soylu’nun sözlerine dikkat etmesi gerektiğini ve kesin bilgi aldıktan sonra açıklama yapması gerektiğini belirten CHP’li Başarır, “Taksim’deki terör eylemine lanet olsun. Kim bu kadın? Bu ülkeye geliyor, burada çalışıyor, bir yıl burada kalıyor. Güya bunu azmettiren kişi araba kiralama şirketi kuruyor, elini kolunu sallayarak bombayı bırakıyor ve evine gidiyor. Maalesef 6 vatandaşımız ölüyor ve sen gelmiş güvenlikten bahsediyorsun. Ülkenin haline bakın, bir Afgan kaçak geliyor, 5 tane Afganı öldürüyor. O Afgan kaçak bir şekilde yine ülkeden geri çıkıyor ve güvenlikten bahsediyorsunuz. Bakın, Afgan mafyayı Almanya sınırdışı ediyor. İsmi Sanger Ahmadi. Kendisi uyuşturucu baronu ve tesadüfen Türkiye’de olduğunu öğreniyorum. Nasıl öğreniyorum? Sosyal medyada sizin fotoğrafınızı paylaşmış ve biz bunu açıkladıktan sınırdışı edildi. Sırp mafya Türkiye’de çıkıyor. İtalyan uyuşturucu mafyası Türkiye’de çıkıyor. Yine bir Sırp mafya çatışmada Türkiye’de ölüyor. Bu adamlar nereden geliyor? Bunu sormak bizim hakkımız. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğinden bahsediyoruz. Sınırımız ne hale gelmiş? Kim bu kadın da Türkiye’ye geliyor ve tekstil atölyesinde iş bulabiliyor?” dedi

ŞİMDİYE PANZERLE, BALYOZLA EVİNE GİRMİŞTİNİZ

Suçsuz yere insanlara algı yapıldığını ifade eden CHP’li Başarır, “Bakın, ben MHP Güçlükonak İlçe Başkanı suçlu demiyorum ama lütfen şu muhalefetteki partilerin birinin ilçe başkanının telefon kaydı, görüşmesi olsa sayın bakan muhalefetteki diğer partilerin ilçe başkanının evine panzerlerle, balyozlarla girmiştiniz.” sözlerini dile getirdi.

ALGI YAPIYORSUNUZ

E-devletteki mobil hat sorgulama kaydını elindeki fotoğrafta gösteren CHP’li Başarır, “Bu ne biliyor musunuz? E-devletteki mobil hat sorgulama ve bir tuşla sorgulayabiliyorsunuz. Bu iddialar başka bir muhalefet partisinde olsaydı suçsuz şekilde linç edilmiş ve tutuklanmıştı. Bu algıyı siz yapıyorsunuz.” dedi.

SENİN BAL, ARI DOLANDIRICISIYLA BİLE RESMİN VAR

Süleyman Soylu’nun laf atması üzerine CHP’li Başarır, “Sayın bakanın uyuşturucu baronlarıyla, dolandırıcılarla herkesle resmi var. En son bal ve arı dolandırıcılığı çıktı ve onla da resmin var senin. Sen busun. Sen ahlakını yitirmişsin, sen onurunu yitirmişsin. Yüzün keçe olmuş senin. Sen terbiyesiz bir adamsın. Sen bakana yakışır mı hareket ediyorsun? Sen hangi yüzle bana laf atıyorsun? Bunlar yalan mı? Senin yüzün keçe gibi olmuş ve sen utanma duygunu yitirmişsin. Yazıklar olsun!” dedi.