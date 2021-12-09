Süleyman Soylu, İBB dosyalarının akıbetini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin 6 dosya için müfettişlerin ön inceleme talebinde bulunulduğunu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında da ihbar üzerine bir asfalt ihalesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşüldü.
Milletvekilleri Süleyman Soylu’ya sorularını sordular. Bakan Soylu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri hakkındaki dosyalara ilişkin, “Dün Sayın Kılıçdaroğlu da sordu. İstanbul’da 34 dosya vardı. 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alımı, 1 sivil toplum kuruluşları, 1 kentsel dönüşüm dosyasında hukuka aykırılık olmadığından rapor düzenlenmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında ön inceleme talebinde bulunuldu ve ben onayladım” diye konuştu.
Bakan Soylu, “Ankara asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli ihbar üzerine soruşturma başladı” diye bilgi verdi.
İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile bağlı kurum ve idarelerin 2022 bütçesi ile 2020 yılı kesin hesabı, genel kurulda oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Dolar için tarih ve rakam verdi
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- 'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?'
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia