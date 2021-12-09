Süleyman Soylu, İBB dosyalarının akıbetini açıkladı

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:05

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşüldü.

Milletvekilleri Süleyman Soylu’ya sorularını sordular. Bakan Soylu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri hakkındaki dosyalara ilişkin, “Dün Sayın Kılıçdaroğlu da sordu. İstanbul’da 34 dosya vardı. 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alımı, 1 sivil toplum kuruluşları, 1 kentsel dönüşüm dosyasında hukuka aykırılık olmadığından rapor düzenlenmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında ön inceleme talebinde bulunuldu ve ben onayladım” diye konuştu.

Bakan Soylu, “Ankara asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli ihbar üzerine soruşturma başladı” diye bilgi verdi.

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile bağlı kurum ve idarelerin 2022 bütçesi ile 2020 yılı kesin hesabı, genel kurulda oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.