Süleyman Soylu, İsmail Çataklı'ya sahip çıktı: Övünülecek bir devlet adamıdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşinin FETÖ firarisi olduğu ortaya çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya sahip çıktı. Çataklı'nın kardeşinin FETÖ'den arandığını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel duyurmuş, Çataklı "Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var" diyerek Özel'i doğrulamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşinin FETÖ firarisi olduğu ortaya çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"İsmail Çataklı; Helal rızıkla Anadolu’nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır" diyen Soylu, şunları kaydetti:
"Tertemiz, lekesiz bir insandır. Terörle Mücadele, Göç, AFAD dahil birçok meselede gövdesini taşın altına koymuştur Fedakarlığına, devlete ve Millete sadakatine şahidim Allah ondan razı olsun"
İsmail Çataklı;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 29, 2022
Helal rızıkla Anadolu’nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır.
Tertemiz, lekesiz bir insandır.
Terörle Mücadele, Göç, AFAD dahil birçok meselede gövdesini taşın altına koymuştur
Fedakarlığına, devlete ve Millete sadakatine şahidim
Allah ondan razı olsun.
ÖZGÜR ÖZEL ÇATAKLI'NIN KARDEŞİNİN ÇANKIRI'YA GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki göstermiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Bakan yardımcın İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki ‘Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil’ de" demişti.
Çataklı ise kardeşinin FETÖ firarisi olduğunu Özel'in tweetiyle öğrendiğini söylemiş "Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir" ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel, bugün yaptığı yeni açıklamada da Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğini duyurmuş, "Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Perde asarken katledilen Talat
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- İçişleri Bakanı’nı terör üzerinden terletti
- Ucuz telefon için yurtdışına çıkmaya gerek kalmadı
- Yurttaş ‘tek adam’ sistemine karşı
- Buluşmada 'Patron benim' mesajı
- O restoranın kapısına kilit vuruldu