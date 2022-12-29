Süleyman Soylu, İsmail Çataklı'ya sahip çıktı: Övünülecek bir devlet adamıdır

29 Aralık 2022 Perşembe, 23:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşinin FETÖ firarisi olduğu ortaya çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İsmail Çataklı; Helal rızıkla Anadolu’nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Tertemiz, lekesiz bir insandır. Terörle Mücadele, Göç, AFAD dahil birçok meselede gövdesini taşın altına koymuştur Fedakarlığına, devlete ve Millete sadakatine şahidim Allah ondan razı olsun"

İsmail Çataklı;

Helal rızıkla Anadolu’nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır.



Tertemiz, lekesiz bir insandır.

Terörle Mücadele, Göç, AFAD dahil birçok meselede gövdesini taşın altına koymuştur

Fedakarlığına, devlete ve Millete sadakatine şahidim



Allah ondan razı olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 29, 2022

ÖZGÜR ÖZEL ÇATAKLI'NIN KARDEŞİNİN ÇANKIRI'YA GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki göstermiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "Bakan yardımcın İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki ‘Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil’ de" demişti.

Çataklı ise kardeşinin FETÖ firarisi olduğunu Özel'in tweetiyle öğrendiğini söylemiş "Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel, bugün yaptığı yeni açıklamada da Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğini duyurmuş, "Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.