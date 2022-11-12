Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı: Hesabını soracak biri yok mu?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:46

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılandığı davada mahkeme, 20 avukata toplamda 146 yıl yedi ay hapis cezası vermişti.

Konu hakkındaki haberi Twitter’dan paylaşan CHP’li Özel, ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Barkın Timtik ve Oya Aslan’a verilen cezaların hukuki olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Barkın Timtik ve Oya Aslan’a delilsiz bir dosya üzerinden verilen ceza hukuki değildir. Bu hukuksuzlukları yıllardır yaşayan bizler bu yanlış kararların tek tek geri alındığına da çok yakında tanık olacağız!”

SOYLU ALINTILAYIP HEDEFE KOYDU

Söz konusu tweet’i alıntılayan Soylu, Özel’i hedef aldı.

Soylu, “Teröristleri sözde ‘gazeteci‘ diye raporla korumaya çalışan CHP’nin şimdi de ‘özel‘ terörist sevicisi, mahkeme kararı ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve mahkumiyet alan DHKP-C’li teröristlere sahip çıkıyor. CHP’de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu” ifadelerini kullandı.