CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan ve Soylu'ya sert tepki: "AKP 'Bir ülke nasıl yönetilmez'in vücut bulmuş halidir"

07 Kasım 2022 Pazartesi, 22:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyararak, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor. Breaking Bad Süleyman çocukların zehirlenmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız" notuyla bir video paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Breaking Bad Süleyman' dediği videoyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Bursa'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' sonrası yaptığı açıklamada, "Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Daha dün Diyarbakır’da 1900 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. Gençlerimizi bu illete bulaştırmaya çalışanlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısı sonrasın açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emniyet teşkilatımıza uyuşturucu gibi bir insanlık suçu üzerinden itiraf atıyorsa başka amaçları vardır. Uyuşturucu iftirası ile gördüğümüz kirli oyunu bir kez daha bozacağız. Türkiye geçmişten bugüne çeşitli görünümlerle karşısına çıkan 5. kol faaliyetlerinden çok çekmiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanının 'Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz' dediği günün akşamı Cumhurbaşkanı 'Uyuşturucu iftirası kirli bir oyun' diyor. Biri itiraf diyor, diğeri iftira... AKP 'Bir ülke nasıl yönetilmez'in vücut bulmuş halidir."