Süleyman Soylu 'tarafını' seçti: Dikkat çeken Erdoğan ve Bahçeli paylaşımı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:23

Güncelleme: 17.11.2024 - 13:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' tanınması ve Meclis'te konuşma yapması yönündeki çağrısıyla başlayan tartışmalar sürerken bir açıklama da AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

'TÜRKİYE BİRÇOK TEHLİKENİN ORTASINDAN GEÇİYOR'

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet Bahçeli tarihi bir liderlik örneği ortaya koyuyor" dedi.

Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"Dünya bir kırılma döneminden Türkiye ise keskin bir kavşakta birçok tehlikenin ortasından geçiyor. Gelecek nesillere “terörsüz Türkiye” bırakalım diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile tecrübe, birikim, fedakarlık ve bilgelikleriyle yeni bir yol açıyorlar. Bu yol; birlik, kardeşlik, medeniyet ve Güçlü Türkiye yoludur. Buna inancımız tamdır."

'KİM DÖNERSE DÖNSÜN...'

"Devlet Bahçeli’ye inancımız tamdır. Recep Tayyip Erdoğan’a inancımız tamdır. Onların birlikteliği, kurulan bütün tuzakları bozacak, gelecek nesillerimize emin bir Türkiye bırakacaktır. Siyaset de olsak da olmasak da ceddimizden biz 'Büyük Türkiye' davasının mensubuyuz. Kim dönerse dönsün biz davamızdan dönmeyiz. Biz şüphe edenlerden değiliz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sözleri siyaset kulislerini hareketlendirirken, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle tokalaşmanın ardından gündeme gelen "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" sorusu daha güçlü şekilde tartışılmaya başladı.

AKP’LİLERİN “BAHÇELİ-ÖCALAN” DALAŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başlayan ve Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırmasıyla süren 'yeni süreç' AKP’nin içerisini de karıştırdı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadelerin ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ile danışmanlar arasında çıkan Bahçeli-Öcalan polemiği siyaset gündemine oturdu.

Erdoğan ve Bahçeli, üç gün önce Saray’da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirirken Uçum da katıldığı televizyon programında "Bahçeli ve Cumhurbaşkanı arasında o kadar yüksek bir uyum var ki şaşırırsınız. Onlar arasında her türlü gelişkin bir işbirliği söz konusu. Haberinin olmadığına ilişkin haberler tamamen tevzirattır. Devletin böyle inisiyatif aldığı bir konuda ikisi arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen provokatifliktir" şeklinde konuşmuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları için ise "PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Uçum'un açıklamalarını hedef alan eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ile cumhurbaşkanı danışmanları arasında sosyal medyada Bahçeli-Öcalan polemiği yaşanmıştı.