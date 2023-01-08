Eski uzman çavuşlar binlerce uyuşturucu hap ile yakalandı
Samsun'da 2 eski uzman çavuş, İstanbul'dan getirdikleri piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 139 bin 842 adet sentetik hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve burada dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine, daha önce meslekten istifa eden uzman çavuşlar Y.Z.S. ve O.Ş.'yi takibe aldı.
Söz konusu şahıslar, 34 plakalı kiralık araçla Samsun girişinde yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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