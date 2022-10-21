Süleyman Soylu'dan başsavcıya 'Sedat Peker telefonu' iddiası

21 Ekim 2022 Cuma, 08:23

Kadıköy Fikirtepe’de 9 Ekim tarihinde meydana gelen patlamada Özbekistan asıllı üç kişi hayatını kaybetti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, bu olaydan sonra geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı telefonla aradı. Fikirtepe’deki patlamanın kendisinin bilgisi olmadan nasıl terör soruşturmasına çevrildiğini sordu. Başsavcı ise patlamaya neden olan kişinin 1980’li yıllarda TKP-ML terör örgütünden yargılanan M.K. olduğunu belirterek soruşturmanın teröre çevrilme gerekçesini açıkladı. Soylu’ya, konuyla ilgili olarak kendisiyle değil mevkidaşı olan Adalet Bakanı’yla konuşması gerektiğini belirtti.

SOYLU'NUN ÜSLUBU SERTTİ

Bakan Soylu bu görüşmede konuyu kendisi hakkında ifşalarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’e de getirdi. İddiya göre Soylu, Cahit Çetin’in öldürüldüğü cinayet davasının, Sedat Peker’in yargılandığı örgüt dosyasından neden ayrıldığının, kararın nasıl verilebileceğini Başsavcı İsmet Uçar’a sordu. Başsavcı ise kararı mahkeme heyetinin verdiğini, kendisinin yargılamaya müdahalesinin olmadığını aktardı. Soylu ise bu ayırma kararından Emniyet teşkilatının rahatsız olduğunu belirterek, kararın Peker’in bu dosyadan ceza almadan kurtulacağı yönündeki hissiyatları güçlendirdiğini aktardı. Bu konuşmalar sırasında Soylu’nun üslubunun sert olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar konuya ilişkin bir açıklama yapmazken Başsavcılık kaynakları söz konusu görüşmeyi doğruladı.

CAHİT ÇETİN DAVASI

İstanbul Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde kolunda 'SP' dövmesi bulunan ve sosyal medya hesaplarında Sedat Peker'le ilgili paylaşımlar yaparak, birlikte fotoğraflar paylaşan Cahit Çetin silahlı saldırıda öldürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sanıkların Sedat Peker suç örgütüyla bağlantılı olduğu tespiti yapıldı. Cinayet dosyası daha sonra Sedat Peker suç örgütü ana davasından ayrılarak, yargılama yapıldı.