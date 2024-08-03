Süleyman Soylu'dan Halk TV'ye 'dokunulmazlık' açıklaması: 'Biz namusumuzu yolda bulmadık'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 08:33

Güncelleme: 03.08.2024 - 08:33

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, dokunulmazlığının kaldırılması için istemiyle TBMM Başkanlığı'na başvuru hakkında açıklama yaptı.

Halk TV'ye konuşan Süleyman Soylu, "Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım. Bu açık bir dilekçe açık bir başvuru. Zaman kısıtlaması yok. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek. Biz namusumuzu yolda bulmadık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dilekçesinde İçişleri Bakanlığı dönemindeki iddialara değinen Soylu, "Hakkımda görev dönemimize ait TBMM'de herhangi bir konuda fezleke işlemi bulunmamasına rağmen, CHP Genel Başkanları ve sözcüleri, muhtelif tarihlerde sarf ettikleri mesnetsiz karalamalar ve iftiralarla dokunulmazlık zırhına sığınarak korunduğumu defalarca ifade edip, bu şekilde kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirmişlerdir. İftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, işbu yasama dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur" demişti.

GAZETEMİZİ HEDEF ALMIŞTI

Suç örgütleriyle irtibatlı olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen Soylu, gazetemize yönelik mesnetsiz ifadeler kullanarak dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini söylemişti.

Soylu, gazetemizi şu ifadelerle hedef almıştı:

"Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları siz de gelin. Allah büyüktür ve adildir…"