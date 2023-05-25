Süleyman Soylu'dan HÜDA PAR itirafı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk’te konuk olduğu programda Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'a ilişkin açıklama yapan Soylu, CHP ve HDP'nin HÜDA PAR'a teklif yaptığını iddia ederek, “Biz HÜDA PAR'ı o tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık?” dedi.

Soylu, HÜDA PAR’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik desteğine ilişkin bir soruya, "HÜDA PAR, Anti-Amerikancı bir siyasi partidir. Ben 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Benim görevim Türkiye'deki terör ve terör unsurlarını izlemektir. DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar. Başarılı olduk mu olmadık mı takdir milletindir. Bu takdire göre bir şey söylemek istiyorum. HÜDA PAR'ın terörle en ufak bir ilişkisi, iltisakı ve irtibatı söz konusu değildir. Benim dönemim içerisinde bir tek izine rastlamış değilim. Bu kadar açık ve nettir" yanıtını verdi.

BEKA MESELESİ OLDUĞUNU TARTIŞIYORUZ

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“HÜDA PAR meselesine farklı bakıldığını, HÜDA PAR meselesinin oyla değerlendirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu seçimin kendine ait bir gelecek beka meselesi olduğunu biraz önceden beri tartışıyoruz. HÜDA PAR meselesine böyle bakın. Bir HDP var. PKK'ya endeksli HDP. Bir de HÜDA PAR var. Biz HÜDA PAR'ı bizi destekleyecek noktaya almasak, HÜDA PAR'a kim teklif yaptı? HDP, CHP yaptı mı? Yaptı. Biz HÜDA PAR'ı o tarafa bıraksaydık ne yapmış olacaktık? HDP muhafazakar değerlerden uzak, seküler bir yapı. Birtakım dini duyarlılıklardan uzak siyasi parti. O duyarlılıkları ortadan kaldırmaya atılan adımlar.

"BÜYÜK BİR DEVLET AKLIDIR"

HÜDA PAR'la ilgili şu adım atılmıştır, çok nettir; bir muhafazakar anlayış. HÜDA PAR anti Amerikancıdır. HÜDA PAR'ın terörle iltisakı yoktur. PKK meşruiyetini Millet İttifakı'na dayatmak için sözü toparladılar da toparladılar. Bunu göreceksiniz Tayyip Erdoğan'ın attığı HÜDA PAR adımı Türkiye'nin 20-30 yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar politika açısından yalnız kalan, kendi kodlarına dönmeye çalışan AK Parti ve Tayyip Erdoğan bu dönemin en büyük akıllarından bir tanesi olduğu. Bu çok güçlü bir sosyolojik adımdır ve büyük bir devlet aklıdır.”