Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na hakaret: 'Onursuzdur'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı yaparak, "Haftada 5 bin satıcı yakalanıyor ne demek? Soylu'nun itirafına teşekkür ederim. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından hakaretle yanıt verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarını anımsattı.
Kılıçdaroğlu, "Haftada 5 bin satıcı yakalanıyor ne demek? Soylu'nun itirafına teşekkür ederim. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar derler. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10'uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz. Şimdi soruyorum; bizim fotoraman nerede? Bir insanın gram onuru olsa istifa eder. En büyük zararı veriyorlar. Daha çok karapara, daha çok uyuşturucu demek" dedi.
İSTİFA ÇAĞRISI
Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında, "Yakasını tut ve götür mahkemeye diyorsanız ona millet karar verecek. İktidara geleceğiz, göreceksiniz. Tek tek yakalarından yapışıp hakim huzuruna çıkaracağız. Bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar. Hamisi kim? Saray'da oturan zat. El ele verip bu işleri çeviriyorlar" ifadelerine de yer verdi.
SOYLU'DAN HAKARETLİ YANIT
CHP liderinin açıklamalarının ardından Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Soylu paylaşımlarında şunları kaydetti:
"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan PKK’nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde "gazeteci" diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"
Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 8, 2022
Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan
Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan
Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan
PKK’nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden +
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