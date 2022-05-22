Süleyman Soylu'dan sabah duyurusu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

22 Mayıs 2022 Pazar, 09:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 2 gündür yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bugün sabah saatlerinde kısa bir duyuru yaptı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin, "Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi" dedi.

Operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığını duyuran Soylu, mesajını İstanbul Emniyeti'ni tebrik ederek tamamladı.