Süleyman Soylu'dan sabah duyurusu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği, 12 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 2 gündür yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bugün sabah saatlerinde kısa bir duyuru yaptı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da polisin son 2 gündeki çalışmalarına ilişkin, "Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de, 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda, 248 kilogram esrar 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi" dedi.
Operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığını duyuran Soylu, mesajını İstanbul Emniyeti'ni tebrik ederek tamamladı.
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