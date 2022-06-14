Süleyman Soylu'dan 'Saliha Aydeniz' açıklaması: 'Bedeli ağır olacak'

14 Haziran 2022 Salı, 13:22

istanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde, görevli polis memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi.

"BEDELİ AĞIR OLACAK"

Soylu, "Polisimize karşı girişilen davranışı bedeli ağır olacaktır. Orada sadece durmak suretiyle, yasa dışı bir gösteriyi, bir terör gösterisini engellemeye çalışan ve bunda muvafık olan, polisimize karşı bu davranışın bedeli ağır olacaktır" dedi.

Soylu , şu ifadeleri kullandı:

"Bunu da açık söylüyorum. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğliklerini, yozluklarını,aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz anlayışında. Arkadaşlara talimat verdim. Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız bir çocuk katilinin terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz."

ŞENTOP 'DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN' DEMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Şentop, "Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir" diye konuşmuştu.