Diyarbakır’da DBP il binasına operasyon

"Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Örgütü'nün binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.

DHA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:21
Diyarbakır’da DBP il binasına operasyon
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Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasına operasyon düzenlendi.

Soruşturma, partinin il binasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve öldürülen PKK'li teröristler için saygı duruşu yapıldığına dair etkinliklerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki binaya baskın düzenleyen Güvenlik ve TEM şube ekipleri, arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.

Polisin binadaki araması sürerken parti üyeleri de bina önünde toplandı.



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