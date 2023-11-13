İstanbul Emniyeti'nin eski şube müdüründen, Süleyman Soylu'ya 'Dilan Polat-Engin Polat' eleştirisi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:58

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:56

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve haklarında 'kara para aklama', 'vergi kaçırma' ve 'kaçak bahis' iddiaları bulunan Dilan ve Engin Polat çifti, geçen haftalarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

SOYLU İLE 'FACETIME' FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan çiftin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Polat çifti ve Soylu’nun geçmişte görüntülü görüşme yaptıklarını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada yayılmıştı.

Ayrıca Dilan Polat'ın Soylu'dan bir şey istediğini ve hemen hallettiğini söylediği bir videonun olduğu, bu videoda da eski bakana övgüler dizdiği de ortaya çıkmıştı.

Sözcü TV programcısı ve yazarı İpek Özbey, eski İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'e, Soylu ile Polatların görüşmesi hakkında düşüncelerini ileten bir soru iletti.

SOYLU’YA SERT ÇIKTI

"Yıllarca devlette çalışmış biri olarak bana şunu söyler misiniz? Bir suçlunun siyasetçiyle fotoğrafı olması onunla ilgili soruşturma/kovuşturma yapılmasının önünde ne kadar engeldir?" sorusunu cevaplayan Sezer şunları söyledi:

"Bu çok hassas bir konu. Ben vatandaş olarak ve eski bir devlet görevlisi olarak bu konuda şuna dikkat çekmek isterim: Siyasetçi dediğiniz kişi vatandaşa değen kişidir, sokakta, çarşıda, pazarda, açılışta vatandaşla konuşurken buna ön almak çok zor. Ama makamında suç kaydı olan ya da hakkında kesinleşmiş yargı kararı olan kişilerle görüşmesi ve fotoğraf çektirmesi çok yanlıştır. Siyasetçi dediğiniz kişiler toplum ortalamasının üstünde bilgi birikime, aynı zamanda devlet gücüne de sahip kişilerdir. Bunun zararlarını öngörmeleri gerekir.

Bu kişiler bu fotolarla nüfuz elde edebilirler. Kamu görevlilerini bastırabilirler. Vatandaşı korkutup sindirebilirler. İnsanların güvenlerini kazanıp dolandırabilirler. Bu fotoğraflar ve bu kişilerle görüşme trafiği kovuşturmadan önce etik olarak yanlıştır. Somut olarak zararı sabaha kadar anlatılır. Devlet suçlu ile görüşmez konuşmaz tanışmaz. Devletin suçlu ile görüştüğü yerler şayet bir istihbarat faaliyeti yoksa yakalama ve gözaltı yaptığı noktadır, adliyedir, emniyet birimleridir, karakoldur, cezaevidir. Asla makam değildir."