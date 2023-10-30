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CHP'li isim Bakan Yerlikaya'nın gündem olan 29 Ekim videosu üzerine uyardı: 'Soylu çıtayı öyle aşağı çekti ki...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medyadan yayınladığı video mesaj milyonlarca kez izlendi. Kimi muhalif çevrelerce de beğenilen video üzerine CHP'li Şöhret Can Kolsuz'dan 'tuzağa düşmeyin' uyarısı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:14
CHP'li isim Bakan Yerlikaya'nın gündem olan 29 Ekim videosu üzerine uyardı: 'Soylu çıtayı öyle aşağı çekti ki...'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medyadan yayınladığı video mesajı 20 milyondan fazla görüntüleme aldı. 

Yerlikaya'nın "Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul'da düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen iradedir. Selam olsun Mustafa Kemal Atatürk’e" ifadelerini kullandığı sözkonusu video, muhalif kimliğiyle bilinen çevrelerde de heyecan yarattı.

 

Bakan Yerlikaya'nın AKP döneminde özellikle son yıllarda özlemi duyulan "devlet adamı" kimliğine karşılık geldiğini öne süren bu çevrelerden Yerlikaya'ya tebrik ve takdir mesajı yağdı. 

"İMAMOĞLU'NUN YERİNE KAYYUM ATANDI"

Yerlikaya'ya yönelik bu büyük ilgi üzerine CHP'den bir uyarı geldi. Önceki dönem CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Örgütü Başkanı Şöhret Can Kolsuz, Yerlikaya'nın yakın geçmişte üstlendiği görevlere ve aldığı kararlara işaret ederek şu ifadeleri kullandı: 

"Soylu çıtayı öyle aşağı çekti ki sarılacak birisini arıyorsunuz ama bu beyefendi de doğru kişi değil. 

7 Mayıs 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasına el konuldu ve yerine Ali Yerlikaya kayyum atandı. 

51 günlük kayyum sürecinde İBB'nin personel sayısı 82 binden apar topar 84.500'e çıktı. Bu işe alımların İBB'ye maliyeti 3.3 milyar ? oldu.

İstediğiniz kadar uğraşın, övgülere mazhar bir AKPli yok. Hepsi üzerlerine ne düşüyorsa onu yapan kurşun askerler.

Silkelenip kendinize gelin. Sembollere, 2 tweete aldanıp tuzağa düşmeyin."


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