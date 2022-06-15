Süleyman Soylu'nun sözlerine Ümit Özdağ'dan sert yanıt: 'Korkup saklanıyorsun'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Özdağ, "TV’lerde böyle küfretmek kolay. Sonra 'gel' dediğimde, korkup saklanıyorsun!" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bir sabah programına konuk oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında daha önce hakaretler yağdıran Soylu, bugün de "Bir takım ırkçı insanlıktan uzak, ben onlara bir tanım verdim; ve bizim dinimizin verdiği bir tanımdır bu, bizim medeniyetimizin verdiği bir tanımdır" dedi.
Soylu'nun sözlerine Özdağ sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Özdağ, Soylu'ya yaptığı daha önceki çağrılarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Kuranı Kerim’den kullandığın kavram Allah’ın hükmü ile olur.
Sen telefonları dinletip, MOBESE'leri izlettiğin için kendini "her şeyi biliyor/görüyorum" diyerek haşa Allah mı zannediyorsun?
TV’lerde böyle küfretmek kolay. Sonra "gel" dediğimde, korkup saklanıyorsun!"
Kur'an-ı Kerim’den kullandığın kavram Allah’ın hükmü ile olur.— Ümit Özdağ (@umitozdag) June 15, 2022
Sen telefonları dinletip, mobeseleri izlettiğin için kendini "her şeyi biliyor/görüyorum" diyerek haşa Allah mı zannediyorsun?
TV’lerde böyle küfretmek kolay. Sonra "gel" dediğimde, korkup saklanıyorsun! pic.twitter.com/QskvbGiLwE
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