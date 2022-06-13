Ümit Özdağ'dan Fenerbahçe'ye ‘mancınıklı’ Luiz Gustavo önerisi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:54

Twitter'da paylaşılan 'mancınık' videosu Fenerbahçe Kulübü ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı karşı karşıya getirdi.

Son aylarda takımdan ayrılması haberlere konu olan futbolcu Gustavo ile Ümit Özdağ'ın "sığınmacıları göndereceğim" vaadi videoya konu edildi. Videoda Ali Koç'un yardım isteğine Özdağ, "Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine" diyerek öneri sunuyor.

Venüs Anime isimli hesaptan paylaşılan videoda, Ali Koç'un, yardımcısıyla birlikte "sığınmacıları göndereceğim" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yardım istediği görülüyor.

Paylaşılan videoda Ümit Özdağ ile Ali Koç arasında geçen diyalog şu şekilde:

Ümit Özdağ: Selamlar buyurun

Ali Koç: Aaa nasıl da aklıma gelmez. Sığınmacı adam.

Özdağ: Mevzu nedir baylar?

Koç: Ümit bey ben anlatayım hemen. Elimizde bir yabancı var ve gitmek istemiyor. Nasıl çözeriz bu durumu?

Özdağ: Nereli? Suriyeli mi?

Koç: Yok hayır. Brezilyalı.

Özdağ: Brezilya mı? İlginç. İlk defa böyle bir vaka ile karşılaşıyorum.

Koç: Lütfen yardım edin. Hem ülkeye hem bize maddi anlamda çok zararı var.

Özdağ: Dert etmeyin. Halledeceğiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine.

Koç: Çok teşekkür ederiz sığınmacı adam. Sen bir kahramansın.

"GÜVENİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Videoyu kendi Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ, şu açıklamayı yaptı:

"Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi."

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Fenerbahçe ise resmi internet sitesinden videoya ilişkin açıklama yayımlayarak sarı-lacivertli kulübün siyaset üstü bir konumda olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz."