Ümit Özdağ'dan 'Zafer Partisi AKP ile görüştü' iddiasına yanıt

10 Haziran 2022 Cuma, 13:15

Siyasal İletişim Uzmanı ve Program Yapımcısı Berna Can, Artı TV'de katıldığı bir programda Zafer Partisi’nden üst düzey bir yöneticinin AKP ile görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. İddia ettiği görüşmenin içeriğine dair soru işareti bıraktığını belirten Berna Can, “Zafer Partisi, AKP ile neden görüşür?” diye sordu.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN YANIT GELDİ

Berna Can’ın bu iddialarına yanıt ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile “Berna Can ahlaksızca bir yalan söylüyor. Zafer Partisi-AKP ile görüşmüyor. Eğer tetikçilik yerine dürüst gazetecilik yapmak istiyorsanız beni arayıp sorabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Berna Can ahlaksızca bir yalan söylüyor. Zafer Partisi-AKP ile görüşmüyor. Eğer tetikçilik yerine dürüst gazetecilik yapmak istiyorsanız beni arayıp sorabilirsiniz. https://t.co/Rm2ZfaStZa — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 10, 2022

OKUYAN'A DA CEVAP VERMİŞTİ

Özdağ, kendisiyle ilgili AKP'yle gizli anlaşma yaptığı iddiasında bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a da sert sözlerle yanıt vermişti.Okuyan, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi hakkında, göçmen sorunu konusunda AKP ile bir anlaşma yaptığını öne sürmüştü.

Gazete Durum'dan Devrim Hacısalihoğlu'nun sorularını yanıtlayan Özdağ, iddiayı "saçma sapan düşünce" diyerek reddetmişti.

Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kemal Okuyan sen Sovyetler Birliği'nin yıkılmayacağını da düşünüyordun, sosyalizmin galip geleceğini de düşünüyordun. Son komünist partisi kongresinde Ankara'dan gelen heyet, Boğaz Köprüsü'nden geçerken aşağıdaki yalıları gösterip 'İktidara geldiğimizde bu yalılarda biz oturacağız' diye sohbet ediyordunuz. İsim isim açıklarım bu sohbeti kimlerin yaptığını. Onun için senin ne düşündüğün hiç önemli değil. Sen tarihin yanlış tarafında duran bir adamsın. Hiç olmazsa sus, efendice kenarda otur. Bu saçma sapan düşüncelerinle kamuoyunu meşgul etme."

'GİZLİ ANLAŞMA' İDDİASI

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazetecilerle düzenlediği kahvaltıda, partisinin seçim stratejisini anlatırken, "Ümit Özdağ’ın AKP ile gizli bir anlaşma yaptığını düşünüyorum. Yaptığı iktidarın işine yarıyor. Hem muhalefetten bir parça koparıyor. Öte yandan AKP’nin bir sorunu çözmesini sağlıyor. Göçmen sorununu bir şekilde çözeceğim diye ortaya çıktığı ortamı yarattı Özdağ" sözlerini kullanmıştı.