Süleyman Soylu'nun yengesi Havva Reis hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:44

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:44

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun 84 yaşında hayatını kaybeden yengesi Havva Reis'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Soylu'nun dayısı Abdurahman Reis'in eşi Havva Reis, dün tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Havva Reis'in cenazesi, Darboğaz Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındıktan sonra Darboğaz Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından cuma namazının ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Reis'in cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Süleyman Soylu ve Reis'in ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AKP İl Başkanı Mehmet Köse ile yurttaşlar katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda, “Önceki dönem İçişleri Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Süleyman Soylu’nun vefat eden kıymetli yengesi Havva Reis’e Allah’tan rahmet; bakanımız, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız büyüğümüzün mekanı cennet, makamı âli olsun” dedi.