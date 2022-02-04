Süleymaniye'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı binası: Vakfı yalanlayan fotoğraf ortaya çıktı

04 Şubat 2022 Cuma, 13:15

Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından tarihi yarımadada 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymani Camii'nin hemen önünde yükselen inşaat tepkilere neden oldu.

İBB, inşaatın durdurulması için koruma kuruluna başvuracağını açıklarken tepkilerin odağındaki inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı da açıklama yaptı. Açıklamada, yıkılan binanın yerine daha küçük bir bina inşa edildiği savunularak “Bina yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere tek kütle halinde daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle binamız Süleymaniye Camii'nin etrafının açılmasına ve camiinin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır” denildi.



Polat, bunun üzerine yaptığı bir başka paylaşımda da Süleymaniye'nin silüetini ortadan kaldıran yapının etkisini göstermek için Nisan 2021’den ve dün (3 Şubat 2022) aynı noktadan çekilmiş iki ayrı fotoğrafı paylaştı.





"GERÇEK FOTOĞRAFI GERİ GETİRECEĞİZ"

Mahir Polat ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür hepimizin üzerine titrediği Süleymaniye gibi bir ortak değerimizi korumak için basitçe, yeni yapının Süleymaniye avlusundan ve silüetten kubbeleri kapattığını, eski yapının bu yükseklikte olmadığını, burada yapılacak yenileme yapılarının alelade olamayacağını, Süleymaniye’de yeni yapılaşmada yükselmeyi değil yükseklik düşürmeyi başarmamız gerektiğini, herkesin gördüğü ve rahatsızlık duyduğu bu yeni projeden vazgeçilmesi gerektiğini anlatıyoruz.



Aldığımız öfkeli, sitemli ve bizi manüplasyonla suçlayan yaralayıcı sözlere bu görüntüler ile hakikati göstermek boyun borcumuzdur, bu hatadan dönülmesi için işbirliği çağrımızı yeniliyoruz. Alanda gerekli onayların olmadığı bir avan projesi uygulanmıştır. Mevzuat ve etik açıdan yanlış bir projedir."

Alanda bir avan projesi yapılması gerektiğini belirten Polat, "İBB olarak bu alanda ve tüm Süleymaniye’de yeni bir avan proje hazırlıyoruz. Süleymaniye’nin gerçek dokusu bu fotoğraftaki gibidir. 1950lerden bu yana yok edilmiştir. Bunu geri getireceğiz, bunun dışında projelere izin vermeyeceğiz" vurgusu yaptı.











