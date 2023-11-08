Süreyya Öneş Derici, yeni dönemini değerlendirdi: Onurlu görevi Özgür Özel önderliğinde devam ettireceğiz

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:19

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:19

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, yeni Genel Başkan Özgür Özel’in partide ve ülkede umutları yeniden yeşerteceğine inandığını belirtti.

Öneş Derici, parti meclisine ve Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen üyeleri kutlarken, Kemal Kılıçdaroğlu’na onurlu mücadelesi için teşekkürlerini iletti ve önceki dönemde parti karar organlarında yer alan yol arkadaşlarına emekleri için müteşekkir olduğunu belirtti. Cumhuriyetin 100. yılında, eşitlik, adalet ve özgürlük gibi temel değerler doğrultusunda ilerleyerek, her kesimden insanın hakkını korumayı ve refahlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Derici, partisinin daha güçlü ve demokratik bir Türkiye inşa etmek için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

"HER ZAMAN İLERİCİ PARTİ OLDUK"

Süreyya Öneş Derici, değerlendirmesinde “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmişken yapacağımız seçimler çok önemli. Adaletsiz bir yarış sonucunda, genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni hayal kırıklığına uğradı. Bu adaletsiz yarışı çeşitli sebeplerle kaybettik. Ancak şunun unutulmaması gerekir: Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de demokrasinin her zaman öncüsü ve garantörü olmaya devam edecektir. Yeni bir sayfa açtığımız kurultayımızda da demokratik değerler hakimdi. Biz toplumun sorunlarına çözüm üretmeye çalışan, hem halkın sesine kulak veren, hem de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giderek çağımıza ayak uydurmak için neleri yenilememiz gerekir? sorusunu sorarak kendini geliştiren bir partiyiz. Her zaman ilerici bir parti olduk. Mücadelemiz kişisel çıkarlar için değil, ülke içindir” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ BİZE KULAK VERSİN, SAKIN UMUTLARINI YİTİRMESİN

Türkiye’deki temel sorunun adaletsizlik sorunu olduğunu dile getiren Öneş Derici, partisinin kimseyi ayırt etmeden ülkedeki her bireyi temsil etmek için çalıştığına vurgu yaparak; “Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki her bireyi temsil eden ve herkes için çalışan bir partidir. Mücadelemiz herkes için adalet ve eşitlik sağlama mücadelesidir. Partimiz devamlı vatandaşların sesine kulak vermek, seçmenle doğru biçimde iletişim kurmak, kendisine özeleştiri yapmak, kendini toplumun gözünden bakarak değerlendirmek ve yenilemek zorundadır. Bizler halkımıza hizmet etmek için varız. Bu onurlu görevi, yeni bir sayfa açtığımız bu dönemde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde devam ettireceğiz. Yüz yıllık bir partiye yakışan; yılmamak, umutsuzluğa kapılmamak, mücadele etmektir. Biz bugün muhalefet partisi olan ancak bir sonraki seçimlerde iktidar olmayı hedefleyen bir parti olarak bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadele ediyoruz. Televizyonlardan, gazetelerden, sosyal medyadan bizi izleyen vatandaşlarımız bize kulak versin, sakın umutlarını yitirmesinler, hep birlikte adaletsizliğin olmadığı, cumhuriyet değerleri üzerinde büyüyen demokratik bir ülke inşa edeceğiz” diye konuştu.