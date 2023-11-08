Özgür Özel, devir teslim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

Yayınlanma: 08.11.2023 - 13:19

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralmak için Ankara'ya geldi. Törenden önce Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret edeceğini söyleyen Özel, "Bir baba oğulun görüşmesi gereken şeyleri görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Aile ziyaretiydi, gerisi bize kalsın. Çok teşekkür ederim" dedi.

Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.

Özgür Özel'in yeni MYK'sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor.

Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.