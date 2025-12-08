Suriye'de HTŞ yönetiminde 1 yıl: Erdoğan'dan 'tebrik' mesajı geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 17:08:00
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan bir yıllık süreci "takdir ve memnuniyetle" karşıladıklarını belirterek tebrik mesajı yayımladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin yerine cihatçı HTŞ örgütünün getirilişinin 1. yıldönümü nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yılını yürekten tebrik ediyorum " dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın mesajı şöyle:

"Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yılını yürekten tebrik ediyorum. Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." 

