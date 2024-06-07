Sürpriz görüşmenin tartışmaları sürerken Buğra Kavuncu'dan çarpıcı açıklama: 'Tek kişi kalsak da...'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 21:31

Güncelleme: 07.06.2024 - 21:34

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz görüşmesinin tartışmaları sürüyor.

İYİ Parti cephesi Akşener'e görüşmenin içeriği ile ilgili aydınlatma çağrısında bulunurken Akşener'e yakın isim İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Akşener'in 'Devlette göreve hazır' olduğunu belirtti. Akburak ayrıca Akşener'in Müsavat Dervişoğlu'na kızgın olduğunu ifade etti.

"TEK ADAM REJİMİNE KARŞI..."

Bu tartışmaların ardından geçmişte Akşener'e yakınlığı ile bilinen ve 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kavuncu'nun paylaşımında partisinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na desteğini açıklayarak, 'Tek kişi kalsak da...' ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.

Kavuncu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin tek adam rejimine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın @MDervisogluTR'nun kararlılığıyla, tek kişi kalsak da bu mücadele sürecek."