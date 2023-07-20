Suruç Katliamı anması için bildiri dağıtan 6 kişi tutuklanmıştı... Avukat Doğukan Taştan: Tutuklamalar hukuksuz!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Terör örgütü IŞİD’in 2015 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlediği canlı bomba saldırısında ölen 33 kişiyi anmak için 17 Temmuz’da düzenlenen törende Kadıköy’de bildiri dağıtan 46 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan öğrencilerden 44’ü önceki gün savcılığa gönderildi. Savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk ettiği dokuz kişiden Ayşe Beliz İnce, Gamze Toprak, Berkan Deveci, Yasemin Ebru Gürsoy, Merve Yeşilyurt ve Ali Taha Sarıbıyık tutuklandı.

(Doğukan Taştan)

AVUKAT GÖRÜŞMESİNE ENGEL

Avukat Doğukan Taştan yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. “Herhangi bir valilik ya da kaymakamlık yasağı olmamasına karşın polisler Kadıköy’ü abluka altına almıştı” diyen Taştan şunları söyledi: “Suruç Katliamı’nın 20. yılına ilişkin bildiri dağıtan 46 kişi ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alındı. Yapılan bu çalışma bir izne tabi değil. Dolayısıyla bir kararla da yasaklanamaz. Gözaltına alınanlar Emniyet’e götürüldükten sonra da avukatlarıyla görüşmeleri de uzunca bir süre engellendi.”

‘KABUL EDİLEMEZ’

Altı kişinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri ve kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını anımsatan Taştan, “Bu suçları işlemiş olsa ve bu suçlardan yargılansalar dahi bir tutuklama yapılması doğru değil. Çünkü bu suçlar erteleme kapsamına giriyor. Bu nedenden dolayı söz konusu uygulama hukuken kabul edilemez” dedi.