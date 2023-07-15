Nevşehir merkezli IŞİD operasyonunda 7 tutuklama
Nevşehir merkezli 6 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Nevşehir merkezli Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 9 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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