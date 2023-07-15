Nevşehir merkezli IŞİD operasyonunda 7 tutuklama

Yayınlanma: 15.07.2023 - 19:05

Güncelleme: 15.07.2023 - 19:05

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Nevşehir merkezli Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 9 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.