Ankara'da IŞİD operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!
Ankara'da terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri ile sosyal medya hesaplarını inceledi. İncelemede, örgüt adına propaganda yaptığı anlaşılan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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