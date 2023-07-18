Ankara'da IŞİD operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara'da terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:53
Ankara'da IŞİD operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri ile sosyal medya hesaplarını inceledi. İncelemede, örgüt adına propaganda yaptığı anlaşılan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Ankara gözaltı Operasyon propaganda Terör Yabancı uyruklu terörle mücadele

İlgili Haberler

Nevşehir merkezli IŞİD operasyonunda 7 tutuklama

Nevşehir merkezli IŞİD operasyonunda 7 tutuklama
İstanbul'un 3 ilçesinde IŞİD operasyonu: 28 şüpheli yakalandı!

İstanbul'un 3 ilçesinde IŞİD operasyonu: 28 şüpheli yakalandı!
Mersin'de IŞİD'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı

Mersin'de IŞİD'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı

En Çok Okunan Haberler