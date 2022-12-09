Suudi Arabistan basını Türk yetkililerle görüşüp tarih verdi: Seçim nisanda
El-kuds el-Arabi, gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerle ilgili AKP ile MHP’nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu öne sürdü. Haberde, “AKP çevrelerinde seçimin gelecek nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor” denildi.
Arap medyası gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. 1989’dan beri yayın hayatına devam eden Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi’ye konuşan Türk kaynaklar, AKP ile MHP’nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu öne sürdü.
Gazeteye konuşan, ismini açıklamayan ve AKP’ye yakın olduğu belirtilen kaynak, bütün hazırlıkların yapılmaya başlandığını ve erken seçim olasılığının da masada olduğunu aktardı. AKP ile MHP’nin koordineli bir şekilde iletişimde olduğuna dikkat çekilirken net bir tarih üzerinden gidilmediğini de belirtti.
Gazete, “Türkiye’den bir kaynak Al-Quds al-Arabi’ye konuştu: İktidar partisi seçimleri erkene çekme olasılığına hazırlanıyor” başlığıyla haberi okurlarına duyurdu. Öte yandan haberde, “AKP çevreleri arasında seçimin gelecek nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor. Seçimin mart ayının başında ramazandan önce yapılmasına dair konuşmalar var fakat bu seçeneğe Erdoğan’ın partisi sıcak bakmıyor” denildi.
Arap medyasındaki haberde erken seçim için ilk adımı MHP’nin mi yoksa AKP’nin mi atacağının henüz bilinmediği belirtildi. Haberde, AKP’nin gündeminde nisan ayının erken seçim için öne çıktığı belirtilirken mayıs ayı başının da AKP’nin gündemine aldığı seçenekler arasında olduğu öne sürüldü.
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