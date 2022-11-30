Taciz ve tehdit haberi sonrası İÜ SBF'den duyuru: Prof. Rasim Arı görevden uzaklaştırılmıştır

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:22

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Arı’nın, eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesinde görev yapan Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Prof. Arı, daha sonra serbest bırakıldı. Arı'nın serbest bırakılması tepki çekerken görevde olduğu fakültenin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Basında çıkan haberler üzerine Prof. Dr. Bülent Arı hakkında Üniversitemiz tarafından soruşturma başlatılmış olup, öğretim üyesi geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır.

Bu tedbirler kapsamında öğretim üyesinin dersleriyle ilgili program düzenlemesi duyurulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Olay 28 Kasım günü öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Ş.K.’nın ifadesine göre İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli Prof. Dr. Bülent Arı’nın eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diye tehdit etti.

Ş.K.’nın telefonuna da el koyan Arı, olay esnasında Bülent Arı, odada bulunan eşyalara da zarar verdi. Bu esnada içeri giren erkek arkadaşıyla tartışan Arı, “Benim kadınımı kimse benden alamaz” dedi.

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Bülent Arı’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Arı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

"BEN HER ZAMAN CAHİL HALKA GÜVENDİM" DEMİŞTİ

Bülent Arı, geçmişte Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevindeyken katıldığı bir canlı yayın programında “Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” demişti. Yoğun eleştirilere neden olan Arı, yıllardır görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı. Arı’ya tepki gösteren isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var” demişti.