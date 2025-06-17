Tahliye sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'Ümit Özdağ' paylaşımı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Ümit Özdağ hakkında karar, Özdağ'ın savunmasının ardından açıklandı.

2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen Ümit Özdağ için tahliye kararı verildi. Özdağ, saat 16.30 sularında 148 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAHLİYE SONRASI PAYLAŞIM

Tahliye sonrası siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken; CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir "Özdağ" paylaşımı geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Hukuksuz yere beş aydır cezaevinde tutularak siyasetten koparılmaya çalışılan Sayın Ümit Özdağ’ın tahliyesi, fevkalade sevindiricidir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaset arenasında, düşünceleri ve mücadelesi nedeniyle tutuklu bulunan bütün siyasetçilere dayanışma ve desteklerimi sunuyorum. Hak, hukuk ve adaleti savunmaya devam edeceğiz."