'Taklacı' AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması

AKP'nin Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi İzmit İbrahim Efe'nin dün ortaya çıkan görüntüleri üzerine hakkında disiplin süreci başlattıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:10
'Taklacı' AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması
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İzmit İlçesi'nde, AKP'li Kocaeli Büyükşehir ve CHP'li İzmit Belediyesi işçileri arasında çıkan tartışmalar sırasında, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin sergilediği hareketler sosyal medyada gündem oldu.

Efe'nin olaylar sırasında iteklenmesi sonrası kendini yere atarak yuvarlanıp çığlık attığı görüntüler, bir anda gündemin en ön sıralarına yerleşince partisi de harekete geçti.

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Efe hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını duyurdu. 

Talus şu ifadelere yer verdi; 

"İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı hareketle Türkiye’nin gündemine oturan AKP'li İbrahim Efe sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi. 

Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm" dedi.


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