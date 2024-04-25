Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediye'sinin çalışmasına engel oldu, belediye çalışanları birbirine girdi

Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 25.04.2024 - 13:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin yetki alanında olan bir bölgede yapılmaya başlanan yol çalışmasının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından engellendiğini bildirdi.

Hürriyet, olay öncesinde yapmış olduğu basın açıklamasında "Sırf İzmit Belediyesi yapmıyor bak biz demek için burada çok nahoş olaylar yaşandı. Öncelikle sorumlu idarecileri bu sorumsuzluğu nedeniyle kınıyorum'' açıklamasını yaptı.

“MECLİS ÜYESİNİN KIŞKIRTMASIYLA”

Hürriyet, yapmış olduğu açıklamada “Biz burası için bir asfalt hazırlığı yapıyorduk. Fakat Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimizi alana sokmuyor. Bir de üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize fiziki saldırıda bulunuyorlar. Hemen alana geldik. Uzun süredir buradaki ihtiyacı görmeyen, hizmet getirmeyen Büyükşehir, sırf İzmit Belediyesi ile uğraşmak için, ‘İzmit Belediyesi yapmıyor, biz yapıyoruz’ algısı yürütmek için, Meclis üyesi İbrahim Efe’nin de kışkırtmasıyla ekiplerimize fiziki saldırı gerçekleştirdiler. Bu yaşananlardan dolayı sorumlu idarecileri bu sorumsuzlukları nedeniyle kınıyorum'' dedi.

“BÜTÜN YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Hürriyet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Madem burada bir çalışma yapılacaktı, o zaman bize bilgi verilmeliydi. Burada kötü niyet var. Biz hizmeti engelleyen bir anlayışta hiç olmadık. Göreve geldiğimizden beri uzlaşı diyoruz. Bizim sorumluluk alanlarımızda bize bilgi verin, yazı yazın ya da bir telefon edin. Biz Büyükşehir’in bu hizmeti sunmasından asla gocunmayız, engellemeyiz. Fakat bunu birbirimize haber vererek, nezaket kuralları içerisinde yapmalıyız. Fakat bugün Fen İşleri Müdürümüze, çalışan ekiplerimize fiziki saldırı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerine çağrıda bulunuyorum: Bunun hesabını soracağım. Hiçbir müdürüme, çalışanıma fiziki müdahaleyi kabul etmiyorum. Bu konuda gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız.

Bundan sonrası için uzlaşı istiyoruz. Bize haber verilmesini istiyoruz. Biz birlikte iş yapmak istiyoruz. Beraberce hizmet etmek istiyoruz. Bugün yapılan gerçekten sinsi bir plan. Toplum önünde bizi küçük düşürmeye dönük organize bir saldırı. Büyükşehir bu yanlıştan bir an önce dönmeli. Biz kendi sorumluluk alanlarımızı yaparız. Sadece engel olmasınlar. Bu kavgalara gerek yok. Bu durum kabul edilebilir değil. O zaman biz de Büyükşehir’in alanlarına hiçbir bilgi vermeden, hiçbir yazı yazmadan, hiçbir telefon etmeden girelim. Örneğin İnönü Caddesi’nde dubaları boyamak istedik, izin vermediniz. O zaman biz de sizlerin sorumluluk alanlarınıza izinsiz, haber vermeden girelim''

''TÜGVA VE ENSAR'IN HINCINI ALIYOR''

Hürriyet sosyal medya hesabından yaşanan gerginliği ''Artık bu kadarı da fazla. Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden Tügva ve Ensar’ın hıncını alıyor anlaşılan!!!'' cümleleriyle paylaştı.

Artık bu kadarı da fazla. Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden Tügva ve Ensar’ın hıncını alıyor anlaşılan!!! pic.twitter.com/ucPlunGSRy — Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) April 25, 2024

BAŞKANIN YANINA GELEN AKP'Lİ KENDİNİ YERE ATTI

Kocaeli yerel basınının paylaştığı bir videoya göre olay yerine giden CHP’li Başkan Hürriyet’in yanına gelen AKP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, bir anda kendini yere atıp saldırıya uğradığını iddia etti.

PROTOKOLÜ İPTAL ETMİŞTİ

Belediye yönetimi, geçtiğimiz günlerde AKP’li yönetim tarafından Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu ile ilgili protokolün iptaline oy çokluğu ile karar vermişti. Protokolün sayıştay raporları ve mahkeme kararı ile usulsüz olduğu tespit edilmişti.