Taksim Dayanışması, ‘Gezi’yi Savunuyoruz’ başlığıyla basın açıklaması yaptı: Karanlığa teslim olmayacağız
Taksim Dayanışması tarafından Gezi davası kapsamında cezaevinde olan Mücella Yapıcı’nın insani olmayan şartlar altında muayene edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Bu karanlığa teslim olmayacağız. Acil demokrasi, acil adalet, acil özgürlük” denildi.
Taksim Dayanışması, Gezi davasında verilen cezalara ve tutukluların cezaevindeki yaşam koşullarına ilişkin bir basın açıklaması düzenlendi.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesinde yapılan açıklamada, İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan, Mücella Yapıcı’ya yapılan kelepçeli muayeneye ilişkin konuştu. Algan, “İstanbul Protokolü’nü görmemek için hukuki kararlar alınmaya başlandı. Son yıllarda protokolün uygulanmaması için protokoller oluşturdular. Tutukluların, gözaltına alınanların ve mahkûmların sağlık işleri İstanbul Protokolü’ne uygun yapılmalı. Muayene ancak sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Kolluk, sağlık çalışanlarına baskı uyguluyor” dedi. Algan, “İstanbul Tabip Odası olarak Mücella Yapıcı’nın yaşadıkları için soruşturma başlattık” diye konuştu.
"ACİL ADALET"
Taksim Dayanışması’nın ortak açıklamasını okuyan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, “Bu karanlığa teslim olmayacağız. Tek adam rejiminin ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemelerin hukuksuz, kanıtsız, keyfi ve tutarsız kararlar aldığı bu rejim karşısında adaleti savunmaya, demokrasiyi savunmaya, en temel anayasal haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Acil demokrasi, acil adalet, acil özgürlük” dedi.
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