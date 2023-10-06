Taksim Dayanışması'ndan Gezi tutuklularının cezasının onanmasına tepki! 'Hepimiz Oradaydık'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 06.10.2023 - 18:15

Yargıtay 3. Ceza Dairesi,28 Eylül günü, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.



"GEZİ'NİN GERÇEKLİĞİNE SARILIYORUZ"

Konuya ilişkin basın açıklaması düzenleyen ve "Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza!" diyen Taksim Dayanışması'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu karar; bağımsız yargının siyasi talimatlara teslim edildiğinin kamuoyuna beyan edilmesidir. Ortada hiçbir suç olmadığı halde, suça işaret eden hiçbir delil olmadığı halde bugün itibarıyla tam 529 gündür özgürlükleri gasp edilen arkadaşlarımız Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater hakkında 18 yil ağır hapis cezalarıyla birlikte, neredeyse 6 yıldır rehin olarak tecrit halinde tutulan Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasını kesinleştiren yargi bize diyor ki; O mesnetsiz iddianameleri, o sipariş kurguları kabul eden yargı bize diyor ki; bizim hukuk ile bir işimiz yok!

Bedenimizle, ruhumuzla; hapislerde bıraktıklarımızla sonsuza kadar yaşatacağımız Ali Ismail'le, Abdo Can'la, Mehmet'le, Hasan Ferit'le, Medeni'yle, Ahmet'le. Ethem'le ve Berkinimizle; bu bozuk düzene karşıi bir kez daha GEZİ'nin gerçekliğine sarılıyoruz."

"GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Baın açıklaması sırasında konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, "Yapılan Türkiye'de muhalefet çevrelerine, demokrasiye sahip çıkan herkese 'Susun, yerinize oturun' şeklinde bir parmak sallamadır. Dağlarımıza ormanlarımıza demokrasimize ve geleceğimize ısrarla sahip çıkacağız. Onların içerde bizlerin dışarda yürüttüğü davayı devam ettirmeye and ettik" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ORADAYDIK GEZİ ONURUMUZDUR"

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu Mücella Yapıcı ve diğer tutukluların tahliyesinin buruk bir sevinçle karşılandığını belirtti ve şöyle devam etti: "Meslek alanımıza kentlere doğamıza sahip çıkma adına mesleklerinin gereğini yerine getirenlerin içerde olması kabul edilemez bir durumdur. Hukuk disiplininden tamamen bağımsız verilen kararı reddediyoruz. Hepimiz oradaydık, Gezi onurumuzdur."

"BİBER GAZINDAN BOĞULAN BİR TOPLUMUN..."

İstanbul Tabip Odası (İTO) Ali Çerkezoğlu ise şunları kaydetti:

"Bu ülkede geziye katılmış milyonlarca insan biliyor, dönemin cumhurbaşkanı ve bakanları biliyor, meslek odalarıyla görüşme yapan bütün bu kurumlar gezinin ne olduğunu biliyor. Gezinin gezi parkını korumak için bir refleks olduğunu biliyor. Bu refleksin polis müdahalesiyle çadırların yakılmasıyla demokrasi mücadelesine dönüştüğünü biliyorlar. Bundan haberi olmayan sadece mahkeme heyetleri ve yargıtay üyeleri var. Ortada bir suç değil demokrasi refleksi vardır. Gezi, biber gazından boğulan bir toplumun nefes alma çığlığıdır."

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da basın açıklaması sırasında salonda hazır bulundu.