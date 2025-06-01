Taksim'de Gezi Direnişi anmasına polis ablukası: Gözaltına alınanlardan 83'ü serbest!

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim Dayanışması, Türkiye'nin yakın tarihindeki en kitlesel halk hareketlerinden biri olan Gezi eylemleri için anma çağrısı yaptı. Toplanma saati olarak dün saat 19.00 gösterildi.

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümü nedeniyle Taksim’de yapılması planlanan eylem öncesi Beyoğlu ilçesi polis ablukasına alındı.

İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar, bariyerlerle kapatıldı. Galatasaray Meydanı 4 koldan ablukaya alındı.

İstiklal Caddesi'ni boşaltan Emniyet güçleri, sokak aralarını da polis otobüsleriyle kapattı.





ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Taksim’deki Gezi Anması'nın ardından onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gözaltı sayısını 95 olarak açıkladı. ÇHD ayrıca, gözaltına alınanların akıbetini soruşturmak için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlara da bariyer engeli koyulduğunu duyurdu.

83 KİŞİ SERBEST KALDI

Son olarak, ÇHD, gözaltına alınan 95 kişiden 83’ünün serbest bırakıldığını açıkladı.

Gözaltındaki 12 kişinin ise adliyeye sevki bekleniyor.