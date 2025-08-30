Taksim'de 'İmamoğlu'suz bir tören daha: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Taarruz’un ardından kazanılan 30 Ağustos Zaferi, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da coşkuyla kutlandı.

Törene İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Başkanvekili Nuri Aslan, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Taksim’deki tören sona erdi.

İMAMOĞLU'SUZ BİR TÖREN DAHA...

Taksim'deki tören yine, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmadan yapılan törenlerden biri oldu.

İstanbul Valiliği’nde devam eden törene ise askeri erkan, ilçe kaymakamları, mülki idare amirleri, ilçe belediye başkanları, dini liderler, siyasi parti temsilciler, başkonsoloslar, kamu kurum kuruluşları il müdürleri, şehit yakınları, gaziler, meslek odaları temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve dernek başkanları katıldı.

VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Valilikte düzenlenen törende ise İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Bahtiyar Ersay ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan tebrikleri kabul etti.

Vatan Caddesi'nde devam eden törenlere vatandaşlar akın etti. Tören aracına binen İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Bahtiyar Ersay ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan vatandaşları selamladı.

Törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu folklor ekipleri gösteriler gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler tören geçişini gerçekleştirdi. Vatan Caddesi’ndeki tören resmi geçidin ardından sona erdi.