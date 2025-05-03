'Taksim' yasaklı 1 Mayıs sonrası bilanço: 13 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:43

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:44

AKP iktidarı bir 1 Mayıs'ta daha Taksim'i halka kapattı. 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na çağrı yapanlar ise karşılarında polisi ve mahkemeleri buldu. Meydana çağrı yapmaları üzerine evleri basılıp gözaltına alınanlardan tutuklananların sayısı yükseldi.

1 Mayıs öncesi ve günü gözaltına alınanlardan 372'si emniyetten serbest bırakılmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilenlerin işlemleri ise geç saatlere kadar devam etti.

Tutuklama veya adli kontrol talepleriyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilenlerden 13'ü tutuklandı, 163 kişi serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) MYK üyesi Ali Haydar Saygılı, PM üyeleri Aydın Kılıçdere, Hüseyin İldan ile Limter-İş Örgütlenme Uzmanı Devrim Yurtsever de var.

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların çoğuna yurt dışı çıkış yasağı kondu.

Serbest bırakılanlar, yakınları, arkadaşları tarafından adliye önünde sevinçle karşılandı. Yapılan açıklamada ise Taksim'in 1 Mayıs alanı olduğu, kutlamaların orada yapılması gerektiği vurgulandı.