İTÜ öğrencilerinden 1 Mayıs gözaltılarına tepki: Oturma eylemi başlattılar

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:12

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:12

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) öğrenciler, 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isterken gözaltına alınan arkadaşlarını protesto etmek amacıyla Endüstriyel Tasarım bölümündeki bir derse arkadaşları adına katılmak istedi. Ancak öğrencilerin sınıfa girişine izin verilmedi. Kimlik kontrolü ile sınıf girişlerinin engellenmesi üzerine öğrenciler oturma eylemine başladı.

Polis baskısını ve gözaltıları protesto eden öğrenciler, yaptıkları açıklamada gençliğe dayatılan adaletsizliğe ve baskıya karşı mücadele çağrısında bulundu.

“BİR ÖMÜR DAHA VERMEYE SABRIMIZ KALMADI”

Öğrenciler açıklamalarında, “Bu ülke bizden bir ömür çaldı, yirmili yaşlarımızı aldı. Bir ömür daha vermeye sabrımız kalmadı” ifadelerine yer vererek, 1 Mayıs’ta Taksim’e gitmeye çalışan arkadaşlarının hukuksuz şekilde gözaltına alındığını hatırlattı.

“Gözaltına alınmak için bir şey yapmana gerek yok; alınmamak için çabalamak gerekiyor” diyen öğrenciler, yaşadıkları baskının sistematik hale geldiğine dikkat çekti.

“BU MÜCADELE GELECEĞİN ZAPTI MÜCADELESİ”

Öğrenciler açıklamalarında, mücadelenin bir parti ya da adaya değil, gençliğin geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. “Gençlik sizi affetmeyecek” diyen öğrenciler, birleşme ve örgütlenme çağrısı yaptı.