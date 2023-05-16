2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Tepki çeken karar: ABD ve Kanada'da ikinci tur için sadece 2 gün oy kullanılabilecek

Seçim takviminden yurtdışında ve gümrük kapılarında 20-24 Mayıs arasında oy kullanılacağı belirtiliyor. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD ve Kanada'da Türk vatandaşları sadece 20-21 Mayıs'ta iki gün oy kullanabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:41
Tepki çeken karar: ABD ve Kanada'da ikinci tur için sadece 2 gün oy kullanılabilecek
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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre ise ikinci tur için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona erecek.

Öte yandan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'de 20-21 Mayıs tarihlerinde seçmenler oy kullanabilecek. 

Açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir. Yurtdışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlarımız, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız ile South Jersey ve Long Island'da kurulan sandıklarda yerel saatle 08:00-22:00 arasında de oy kullanabileceklerdir" denildi.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği de benzer bir duyuru yaparak YSK kararıyla Kanada'da sadece 20-21 Mayıs'ta oy kullanılabileceğini söyledi. Kanada için de ilk sandık bilgilendirilmesinde tarihler 20-24 Mayıs olarak belirlenmişti.

Avrupa ülkelerinde ise böyle bir düzenlemeye gidildiğine dair bir açıklama yapılmadı. ABD ve Kanada'ya yönelik çıkarılan bu kadar sosyal medyada yurttaşlardan büyük tepki gördü.

KILIÇDAROĞLU ÖNDEYDİ

Yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABD ve Kanada’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açık ara öndeydi. Kılıçdaroğlu ABD’deki seçmenlerin yüzde 79.65’inin oyunu alırken, Kanada’da bu oran yüzde 80’in üzerinde. 


ABD Kanada 2023 seçimleri

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