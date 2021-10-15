Taliban heyeti Kızılay’dan ‘insani yardımların devam etmesini’ talep etti
Ankara’ya ziyarette bulunan Taliban heyeti, Kızılay’ı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Özellikle insani yardımlar, kış yardımları, başta yakacak ve kıyafet olmak üzere kıtlıkla alakalı sorun var. Sağlıklı içme suyu sorunları var” dedi.
Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet, Türk Kızılay’ı ziyaret etti. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Görüşmeler sonrasında basın açıklaması yaptı.
Altan, “Türk Kızılay’ı olarak Afganistan’da 1995 yılından beri yapmış olduğumuz yardımlar çerçevesinde konuştuk. Özellikle 2018 yılında açmış olduğumuz Afganistan Delegasyonumuzun şu ana kadar yaptığı ve yeni yönetim döneminde de yapmış olduğu yardımları konuştuk. Kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçları dinledik. Hangi konularda yardımlar yapılabileceğini duyduk. İnşallah insani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek. Kendileri bu konuda bize destek verecekler” dedi.
Yapılan yardımlar konusunda kendilerine teşekkür ettiklerini söyleyen Altan, heyetin hangi konularda yardım talebinde bulunduğunu ise şöyle açıkladı:
“Özellikle insani yardımlar, kış yardımları, başta yakacak ve kıyafet olmak üzere kıtlıkla alakalı sorun var. Sağlıklı içme suyu sorunları var. Eğitimde kırtasiye yardım talepleri var. Bunun yanında bizim kalkınma yardımlarımız var. Şu anda orada Afganistan’dan göçü engellemek için 65 tane iş yeri açtık. Bu iş yerlerinin devamını talep ediyorlar. Özellikle dul, yetim ailelere yardımların devam etmesini talep ediyorlar.”
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Motorin ve benzine büyük zam
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
- Yabancı uzmanlardan kriz vurgusu ve dolar tahmini