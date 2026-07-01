Tamar Tanrıyar'ın Youtube kanalına erişim engeli

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın "Siber Haber" isimli YouTube kanalı için mahkeme tarafından erişim engeli kararı verildi.
Mahkemenin verdiği erişim engeli kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiği öğrenildi.
Kararın ardından kanalın YouTube sayfasında, Tanrıyar'ın fotoğrafının yer aldığı ve "Hesaplarımı kapattırıyorlar!!!" ifadelerinin kullanıldığı bir video paylaşıldı.
Ancak Tanrıyar'ın fotoğrafı bulunan videonun sessiz olarak yayımlandığı görüldü.