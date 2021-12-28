Tanal, Şentop'a sordu: Meclis'te 'korsan birim' krizi
Meclis’te, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız “Küresel Araştırmalar Merkezi” adında bir birim kuruldu. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kısa adı KAM olan birimin kuruluş gerekçesini ve diğer ayrıntılar konusunda Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a soru önergesi verdi.
TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız “Küresel Araştırmalar Merkezi (KAM)” adıyla bir birim kuruldu. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, konuyu soru önergesi yoluyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a sordu.
Tanal önergesinde, TBMM’de kısa adı KAM olan Küresel Araştırma Merkezi’nin kurulmasının hangi tarihte kararlaştırıldığı, hangi gerekçeyle oluşturulduğunu sordu.
Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı’nda Küresel Araştırma Merkezi’nin kurulmasına ilişkin Tanal, konuyla ilgili önergesinde şu soruları yöneltti:
“Yeni bir birimin oluşturulması kararını kim ya da kimler vermiştir?
TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı bünyesinde Küresel Araştırmalar Merkezi’nin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’na aykırı değil midir?” sorularını yöneltti.
Küresel Araştırmalar Merkezi’nde görevlendirilen personel sayısına ilişkin bilgi talep eden Tanal, “KAM için personel, uzman alımı yapılacak mıdır? Dışarıdan hizmet alımı yapılacak mıdır? Yeni bir birim olan KAM’ın Meclis’e aylık, yıllık maliyeti kaç TL olacaktır?”
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