Şarkıcı Yeliz'den Meclis'teki 'Yeliz'e gönderme

Şarkıcı Yeliz, sosyal medya hesabından Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gündeme gelen olaylara gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2021 Pazar, 12:43
Şarkıcı Yeliz'den Meclis'teki 'Yeliz'e gönderme
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Şarkıcı Yeliz, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında gündeme gelen olaylara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeliz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "40 yıl düşünsem, hem ismimle, hem şarkımla meclise gireceğim aklıma gelmezdi valla" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Meclis’te 2017’de “@yelizadeley” kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının genel kurul salonundan yayın yaptığı yayının ön kameraya geçmesiyle hesabın AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıkmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında “Arkadaşlar Yeliz konuşuyor” demesiyle “Yeliz” yine Genel Kurul’da gündem oldu.

Önceki gün ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında söz hakkı engellendiği için protesto olarak hoparlörden Yalan ve Palavra şarkılarını açtı. 


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