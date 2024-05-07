Tanıdığa 10 yılda 292 ihale verildi

Yerel seçim öncesinde “tanıdık” şirketlere verdiği kamu ihaleleriyle eleştirilen AKP’li belediyeler yine yandaş isimlere kaynak yaratmaya devam ediyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00
Tanıdığa 10 yılda 292 ihale verildi
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Tevfik Göksu’nun belediye başkanlığı yaptığı Esenler Belediyesi, 2024 yılı sosyal destek amaçlı alışveriş kartı satın almak için 12 Aralık 2023’te ihaleye çıktı. Açık usulle yapılan ihaleye yalnızca iki şirket teklif verdi. İhaleyi 37 milyon 778 bin TL’ye Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi aldı. Şirketin sahipleri arasında AKP’nin önceki dönem Ümraniye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut yer alıyor. Akbulut, aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kurucu mütevelli heyeti üyesi. Şirket 2014 yılından bu güne kadar 292 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 618 milyon 287 bin TL.

Kâğıthane Belediyesi’nin ise hafriyat nakil hizmeti almak için çıktığı 6 milyon 250 bin TL’lik ihaleyi ise Gürbüzler Yapı İnşaat isimli bir şirket aldı. Bu şirketin ortakları arasında AKP Kâğıthane İlçe Başkan Yardımcısı Erol Gürbüz yer alıyor. Şirket bugüne dek 10 kamu ihalesi aldı.



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