Tanıdığa 10 yılda 292 ihale verildi
Yerel seçim öncesinde “tanıdık” şirketlere verdiği kamu ihaleleriyle eleştirilen AKP’li belediyeler yine yandaş isimlere kaynak yaratmaya devam ediyor.
Tevfik Göksu’nun belediye
başkanlığı yaptığı Esenler
Belediyesi, 2024 yılı sosyal
destek amaçlı alışveriş kartı
satın almak için 12 Aralık
2023’te ihaleye çıktı. Açık
usulle yapılan ihaleye yalnızca
iki şirket teklif verdi. İhaleyi 37
milyon 778 bin TL’ye Metropal
Kurumsal Hizmetler Anonim
Şirketi aldı. Şirketin sahipleri
arasında AKP’nin önceki
dönem Ümraniye ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Meclis Üyesi Ömer Faruk
Akbulut yer alıyor. Akbulut,
aynı zamanda Türkiye Gençlik
Vakfı’nın (TÜGVA) kurucu
mütevelli heyeti üyesi. Şirket
2014 yılından bu güne kadar
292 kamu ihalesine imza
attı. Bu ihalelerin toplam
sözleşme bedeli ise 618
milyon 287 bin TL.
Kâğıthane Belediyesi’nin ise
hafriyat nakil hizmeti almak
için çıktığı 6 milyon 250 bin
TL’lik ihaleyi ise Gürbüzler
Yapı İnşaat isimli bir şirket
aldı. Bu şirketin ortakları
arasında AKP Kâğıthane
İlçe Başkan Yardımcısı Erol
Gürbüz yer alıyor. Şirket
bugüne dek 10 kamu ihalesi
aldı.
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